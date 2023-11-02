Китай прокомментировал поставки КНДР оружия в россию

07:40 02 ноября Киев, Украина

Китай не вмешивается в двустороннее сотрудничество других стран, а все международные усилия, по мнению Пекина , должны быть направлены на то, чтобы остановить огонь и восстановить мир в Украине.

Об этом заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать поставки оружия из Северной Кореи в россию.

«Хочу подчеркнуть, что все усилия должны быть направлены на то, чтобы помочь остановить огонь и восстановить мир в Украине. Но мы не вмешиваемся в двустороннее сотрудничество других стран», – сказал он.

По словам постпреда, «позиция Китая состоит в том, что следует уважать суверенитет и территориальную целостность государств, принципы Устава ООН».

"А также интересы безопасности должны быть учтены всеми сторонами", - добавил он.

Постпред заверил, что Китай во время председательства в Совбезе в ноябре будет «открыт для любых дальнейших дискуссий в РБ. Это то, что тоже беспокоит многие страны». Поддержание мира и безопасности Украины – в повестке дня Совета Безопасности ООН, напомнил он.



Представляя журналистам программу работы Совбеза во время председательства Китая в ноябре Чжан Цзюнь, отметил, что Совет Безопасности ООН будет продолжать следить за ситуацией в Украине.



Члены Совбеза всегда могут инициировать рассмотрение этого вопроса, объяснил он.



В октябре в Совбезе ООН председательствовала Бразилия, в ноябре председательство перешло в Китай, в декабре – очередь Эквадора.