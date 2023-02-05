Китай продолжает военную помощь россии несмотря на санкции - СМИ

08:20 05 февраля Киев, Украина

Государственные оборонные компании Китая поставляют навигационное оборудование, технологии подавления радиосигналов, детали для истребителей и другие товары двойного назначения российским подсанкционным компаниям. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на анализ данных российской таможни.

"Таможенные записи демонстрируют, что китайские государственные оборонные компании поставляют навигационное оборудование, технологии подавления радиосигналов и детали истребителей находящимся под санкциями российским государственным оборонным компаниям. Это – лишь некоторые из десятков тысяч партий товаров двойного назначения – продуктов, которые имеют как коммерческое, так и военное применение – которые россия импортировала после своего вторжения в прошлом году", - говорится в статье.

Отмечается, что большинство поставок двойного назначения в рф поступали из Китая. Хотя россия также импортировала такие товары через Турцию и ОАЭ. WSJ идентифицировал более десятка российских и китайских компаний, находящихся под санкциями США.

"Несмотря на международный контроль и санкционные протоколы, правдивые данные мировой торговли показывают, что китайские государственные оборонные компании продолжают присылать военные запчасти российским оборонным компаниям, подпавшим под санкции", - заявила аналитик вашингтонской организацией C4ADS, специализирующейся на выявлении угроз нацбезопасности Наоми Гарсия.

По ее словам, эти российские компании "были замечены в использовании этих же типов деталей непосредственно в войне россии в Украине".

В материале WSJ, в частности, сообщается о том, что китайская государственная оборонная компания Poly Technologies 31 августа 2022 года отгрузила российской государственной военно-экспортной компании АО рособоронэкспорт навигационное оборудование для военно-транспортных вертолетов М-17.

Ранее в том же месяце китайская электронная компания Fujian Nanan Baofeng Electronic Co. поставила рособоронэкспорту - через узбекскую государственную оборонную компанию - телескопическую антенну для военной машины RB-531BE, которая используется для глушения связи. А 24 октября – китайская государственная авиастроительная компания AVIC International Holding Corp. отгрузила АО Крет дочернему предприятию государственного оборонного гиганта ростех, находящемуся под санкциями, запчасти для истребителей Су-35 на сумму 1,2 млн долл. США.

Среди других иностранных правительственных поставщиков, обнаруженных в российских таможенных данных – China Taly Aviation Technologies Corp., подразделение по закупкам департамента оборудования ВВС Китая. Среди поставок этой фирмы были детали, отправленные 4 октября находящемуся под санкциями российскому государственному производителю ракет Алмаз-антей для использования в мобильной радиолокационной установке 96L6E.

"Данные также показывают поставки китайских квадрокоптеров DJI в россию после введения санкций и экспортного контроля. Военные аналитики говорят, что дроны используются российскими войсками для выявления и наблюдения за украинскими силами, а затем для поражения их артиллерией", – говорится в материале.

Согласно таможенным документам, некоторые из этих дронов поставляются непосредственно китайским продавцом российским дистрибьюторам, но другие квадрокоптеры DJI идут транзитом через Объединенные Арабские Эмираты.

Отмечается, что поддержка Китаем россии, которая ведет войну против Украины, должна была стать предметом обсуждения во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин в эти выходные. Однако поездка была отложена на неопределенный срок в пятницу после того, как Пентагон заявил, что отследил китайский разведывательный аэростат над континентальной частью США.