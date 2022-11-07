Китай продемонстрировал новый беспилотник, который может нести две тонны боеприпасов

Дальность действия нового военного беспилотного летательного аппарата составляет свыше 10 тысяч километров. Об этом сообщил японский телеканал NHK в понедельник, 7 ноября.
Указано, что дрон Wing Loong-3 впервые продемонстрировали китайским и зарубежным СМИ в воскресенье – за два дня до открытия крупнейшего в Китае авиационного шоу в южной провинции Гуандун Airshow China 2022.
Этот аппарат может использоваться как для разведки, так и для боевых операций. Он способен нести более двух тонн различных боеприпасов.
Утверждается, что значительные усовершенствования по сравнению с более ранними моделями ставят этот БПЛА в один ряд с ведущими в мире американскими дронами.
По мнению наблюдателей, Китай стремится продемонстрировать расширенный масштаб своих военных операций США в условиях продолжающейся напряженности в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.
Один из китайских журналистов заявил NHK, что такие образцы вооружения упрочняют национальную безопасность Китая. Он сказал, что китайские технологии сравняются с американскими через пять-шесть лет.
Указано, что дрон Wing Loong-3 впервые продемонстрировали китайским и зарубежным СМИ в воскресенье – за два дня до открытия крупнейшего в Китае авиационного шоу в южной провинции Гуандун Airshow China 2022.
Этот аппарат может использоваться как для разведки, так и для боевых операций. Он способен нести более двух тонн различных боеприпасов.
Утверждается, что значительные усовершенствования по сравнению с более ранними моделями ставят этот БПЛА в один ряд с ведущими в мире американскими дронами.
По мнению наблюдателей, Китай стремится продемонстрировать расширенный масштаб своих военных операций США в условиях продолжающейся напряженности в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.
Один из китайских журналистов заявил NHK, что такие образцы вооружения упрочняют национальную безопасность Китая. Он сказал, что китайские технологии сравняются с американскими через пять-шесть лет.
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