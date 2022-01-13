Китай призывает США сократить выбросы

Представитель министерства иностранных дел Китая заявил в среду, что Соединенным Штатам следует сократить выбросы парниковых газов, когда его попросили прокомментировать.
Пресс-секретарь Китая Ван Вэньбинь сделал это заявление в ответ на вопрос о том, что в отчетах говорится, что 17-процентный рост выработки электроэнергии на угле в 2021 году является основной причиной восстановления выбросов в Соединенных Штатах, из-за чего страна отклонилась от курса защиты окружающей среды от выбросов парниковых газов.
В ответ Ван призвал Соединенные Штаты принять меры по сокращению выбросов.
Как развитая страна и крупный источник выбросов парниковых газов, Соединенные Штаты должны перестать обращать внимание на другие страны и сосредоточиться на своем собственном бизнесе, сказал Ван.
«Соединенным Штатам нужно меньше пустых разговоров и больше напряженной работы», — сказал представитель.
«Восстановление выбросов в США еще раз напоминает нам о том, что при установлении целей по сокращению выбросов мы должны оставаться объективными и рациональными, придерживаться принципа общей, но дифференцированной ответственности и учитывать различные национальные условия.» — сказал он.
Ван Вэньбинь добавил, что в борьбе с изменением климата Китай всегда был страной действий, активно выполняя международные обязательства, соразмерные его национальным условиям, и активизируя усилия по борьбе с изменением климата.
Пресс-секретарь Китая Ван Вэньбинь сделал это заявление в ответ на вопрос о том, что в отчетах говорится, что 17-процентный рост выработки электроэнергии на угле в 2021 году является основной причиной восстановления выбросов в Соединенных Штатах, из-за чего страна отклонилась от курса защиты окружающей среды от выбросов парниковых газов.
В ответ Ван призвал Соединенные Штаты принять меры по сокращению выбросов.
Как развитая страна и крупный источник выбросов парниковых газов, Соединенные Штаты должны перестать обращать внимание на другие страны и сосредоточиться на своем собственном бизнесе, сказал Ван.
«Соединенным Штатам нужно меньше пустых разговоров и больше напряженной работы», — сказал представитель.
«Восстановление выбросов в США еще раз напоминает нам о том, что при установлении целей по сокращению выбросов мы должны оставаться объективными и рациональными, придерживаться принципа общей, но дифференцированной ответственности и учитывать различные национальные условия.» — сказал он.
Ван Вэньбинь добавил, что в борьбе с изменением климата Китай всегда был страной действий, активно выполняя международные обязательства, соразмерные его национальным условиям, и активизируя усилия по борьбе с изменением климата.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии