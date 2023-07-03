11:52 25 июля Киев, Украина





По итогам первого полугодия 2022 года объем китайских инвестиций в рф по инициативе «нового шелкового пути» оказался нулевым, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Green Finance & Development Center.



В общей сложности финансирование и инвестиции на проект, который запустил в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин, составили 28,4 млрд долларов, что лишь на 1 млрд, или 3,4%, ниже, чем в январе-июне 2021 года. Из этой суммы 11,8 млрд ушло на инвестиции, а 16,5 млрд - на строительные контракты, профинансированные частично за счет китайских кредитов.



Но россии из этих денег не досталось ни цента, хотя годом ранее за тот же период инвестиции достигали 2 млрд долларов. Также обнулились китайские вложения в Шри-Ланку и Египет.



Сложности с получением китайских денег признают и в российском правительстве. Китай приостановил инвестиции в россию в рамках проекта «Один пояс - один путь», крупнейшей инфраструктурной программы страны, охватывающей почти 150 стран и стоящей 800 млрд долларов.По итогам первого полугодия 2022 года объем китайских инвестиций в рф по инициативе «нового шелкового пути» оказался нулевым, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Green Finance & Development Center.В общей сложности финансирование и инвестиции на проект, который запустил в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин, составили 28,4 млрд долларов, что лишь на 1 млрд, или 3,4%, ниже, чем в январе-июне 2021 года. Из этой суммы 11,8 млрд ушло на инвестиции, а 16,5 млрд - на строительные контракты, профинансированные частично за счет китайских кредитов.Но россии из этих денег не досталось ни цента, хотя годом ранее за тот же период инвестиции достигали 2 млрд долларов. Также обнулились китайские вложения в Шри-Ланку и Египет.Сложности с получением китайских денег признают и в российском правительстве.

«Если пересчитать те проекты в России, где реально участвовали крупные китайские инвесторы, то хватит пальцев одной руки», — жаловался в июле министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По его словам, «это мало» для китайской экономики, где капитализация рынка составляет 20 трлн долларов, а активы банковской системы почти в 30 раз превышают российский ВВП (50 трлн долларов против 1,5 трлн).



Данные ЦБ рф подтверждают: с момента аннексии Крыма и попыток разворота экономической политики на восток прямые иностранные инвестиции из Китая в рф не только не выросли, но даже сократились: из 4,5 млрд долларов к 1 октября 2021 года (последний доступный период статистики) осталось 3 млрд - ничтожная сумма, составляющая 0,5% от всех ПИИ в россии.

Этот шаг сигнализирует о нежелании Пекина попасть под санкции на фоне войны в Украине. С рф не хотят иметь дело даже ближайшие партнеры.

После начала войны в Украине китайские деньги хлынули на Ближний Восток, а крупнейшим получателем стала Саудовская Аравия, с которой Пекин заключил соглашения в энергетике и строительстве на 5,5 млрд долларов.