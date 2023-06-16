Китай представил масштабный план сотрудничества с союзниками в Центральной Азии

Пекин принял у себя саммит «Китай – Центральная Азия». На нем председатель КНР обнародовал грандиозный план развития стран региона: от строительства инфраструктуры до расширения торговли.
Также Поднебесная готова помочь странам Центральной Азии улучшить правоохранительные органы, безопасность и развитие обороноспособности
Выступая на саммите, Си Цзиньпин заявил о готовности Китая объединить стратегии развития с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, а также приложить совместные усилия для содействия модернизации государств.
Также Поднебесная готова помочь странам Центральной Азии улучшить правоохранительные органы, безопасность и развитие обороноспособности
Выступая на саммите, Си Цзиньпин заявил о готовности Китая объединить стратегии развития с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, а также приложить совместные усилия для содействия модернизации государств.
Как пишет Reuters, фактически Китай берет на себя руководящую роль в регионе, который традиционно был сферой влияния россии. И пока кремль занят войной в Украине, Пекин наращивает политическое влияние в богатых ресурсами бывших советских республиках.
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