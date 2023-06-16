Китай предостерег лидеров G7 против вмешательства в его внутренние дела

Вопросы, которые обсуждались на саммите Большой семерки, вызвали резкую реакцию у руководства Китая. В Министерстве иностранных дел Китая резко осудили заявления саммита G7, предостерегая его лидеров от давления на Пекин по Тайваню и другим спорным темам, сообщает New York Times.
Таким образом, в Китае отреагировали на призывы лидеров стран саммита G7 к "конструктивным и стабильным отношениям" с Китаем, а также к "миру и стабильности" в Тайванском проливе.
Министерство иностранных дел Китая добавило, что даже относительно мягкие комментарии лидеров G7 по Тайваню являются неприемлемым вмешательством.
Напомним, лидеры стран G7 подчеркнули, что серьезно озабочены ситуацией в Восточном и Южно-Китайском морях и решительно выступают против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением.
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