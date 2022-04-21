Китай популяризирует систему "кода здоровья"

20:52 23 ноября Киев, Украина

Глава КНР Си Цзинпин предложил внедрить систему "кода здоровья" по всему миру, что позитивно скажется на сфере туризма и путешествий, производственных цепочках и поставках продукции.
 
Об этом Си Цзинпин заявил во время саммита G20.
"Китай предложил глобальный механизм взаимного признания сертификатов здоровья на основе результатов тестов на нуклеиновые кислоты в форме международно признанных QR-кодов. Мы надеемся, что к этому механизму присоединится больше стран", - сказал Си Цзинпин.
Отметим, что систему "кодов здоровья" в Китае начали использовать с начала пандемии. Суть механизма проста: данные об анализах человека на Covid-19 зашифровываются в QR-код, сохраненный в смартфоне. С помощью специального приложения информацию считать можно сразу с телефона предъявителя.