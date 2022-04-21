Китай популяризирует систему "кода здоровья"

20:52 23 ноября Киев, Украина

Глава КНР Си Цзинпин предложил внедрить систему "кода здоровья" по всему миру, что позитивно скажется на сфере туризма и путешествий, производственных цепочках и поставках продукции.

Об этом Си Цзинпин заявил во время саммита G20.

Китай предложил глобальный механизм взаимного признания сертификатов здоровья на основе результатов тестов на нуклеиновые кислоты в форме международно признанных QR-кодов. Мы надеемся, что к этому механизму присоединится больше стран", - сказал Си Цзинпин.