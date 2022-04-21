Китай популяризирует систему "кода здоровья"

Глава КНР Си Цзинпин предложил внедрить систему "кода здоровья" по всему миру, что позитивно скажется на сфере туризма и путешествий, производственных цепочках и поставках продукции.
Об этом Си Цзинпин заявил во время саммита G20.
Отметим, что систему "кодов здоровья" в Китае начали использовать с начала пандемии. Суть механизма проста: данные об анализах человека на Covid-19 зашифровываются в QR-код, сохраненный в смартфоне. С помощью специального приложения информацию считать можно сразу с телефона предъявителя.
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