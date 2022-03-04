Китай: поезд сбил насмерть девятерых железнодорожников

9 человек, проводившие ремонтные работы железнодорожных путей, были насмерть сбиты поездом. Трагедя произошла на северо-западе Китая.
Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Указано, что инцидент произошел сегодня примерно в 05:25 по местному времени (00:25 по Киеву) на территории городского округа Цзиньчан. Поезд, следовавший из Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район) в Ханчжоу (провинция Чжэцзян), наехал на рабочих, проводивших строительные работы на железнодорожных путях.
Других подробностей трагедии пока нет. На месте ведутся спасательные работы. Причины инцидента устанавливаются.
Указано, что инцидент произошел сегодня примерно в 05:25 по местному времени (00:25 по Киеву) на территории городского округа Цзиньчан. Поезд, следовавший из Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район) в Ханчжоу (провинция Чжэцзян), наехал на рабочих, проводивших строительные работы на железнодорожных путях.
Других подробностей трагедии пока нет. На месте ведутся спасательные работы. Причины инцидента устанавливаются.
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