Китай: поезд сбил насмерть девятерых железнодорожников

08:40 04 Июнь Киев, Украина

9 человек, проводившие ремонтные работы железнодорожных путей, были насмерть сбиты поездом. Трагедя произошла на северо-западе Китая.

Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.



Указано, что инцидент произошел сегодня примерно в 05:25 по местному времени (00:25 по Киеву) на территории городского округа Цзиньчан. Поезд, следовавший из Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район) в Ханчжоу (провинция Чжэцзян), наехал на рабочих, проводивших строительные работы на железнодорожных путях.



Других подробностей трагедии пока нет. На месте ведутся спасательные работы. Причины инцидента устанавливаются.