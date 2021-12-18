Китай планирует ввести санкции против США из-за Гонконга

10:33 15 Июль Киев, Украина

Власти КНР недовольны давлением со стороны США, связанным с принятием Китаем закона о национальной безопасности. По мнению Вашингтона, этот законодательный акт нарушает основные принципы международного права.

Китайские власти введут санкции в отношении ряда граждан и организаций США в связи с подписанием Дональдом Трампом указа о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом сообщил в среду МИД Китая.