Китай планирует ввести санкции против США из-за Гонконга

Власти КНР недовольны давлением со стороны США, связанным с принятием Китаем закона о национальной безопасности. По мнению Вашингтона, этот законодательный акт нарушает основные принципы международного права.
Китайские власти введут санкции в отношении ряда граждан и организаций США в связи с подписанием Дональдом Трампом указа о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом сообщил в среду МИД Китая.
В нем подчеркивается, что односторонние действия Вашингтона противоречат основополагающим принципам международного права. "Это грубое вмешательство в дела Гонконга и во внутренние вопросы Китая. Мы выражаем по этому поводу категорическое недовольство и решительный протест", - подчеркивается в заявлении.
Согласно документу, Пекин намерен твердо отстаивать свой суверенитет, а также национальную безопасность и стабильность. "Китай настаивает, чтобы США исправили допущенные ошибки и отказались от реализации законопроекта, касающегося Гонконга. В случае если этого не произойдет, последуют жесткие ответные меры", - отмечается в нем.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР. Новые меры предусматривают замораживание активов отдельных граждан КНР на территории Соединенных Штатов.
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