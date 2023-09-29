Китай планирует вернуть своих панд из зоопарков США

Китай планирует вернуть своих панд из зоопарков в США, рассматривая это как важное национальное дело, сообщает Bloomberg. Однако причины этого решения не ограничиваются только этим фактором.
В настоящее время три китайские панды проживают в Национальном зоопарке Вашингтона. Планируется, что они вернутся в Китай до конца этого года, после завершения трехлетнего соглашения с китайским агентством по сохранению дикой природы.
Три других американских зоопарка, где также обитают китайские панды - Атланта, Сан-Диего и Мемфис - уже передали или планируют вернуть своих панд до конца следующего года.
Существует несколько версий причин возвращения панд в Китай. Одна из них заключается в строительстве собственной сети национальных парков в Китае, где планируется разводить и ухаживать за этими уникальными животными. Таким образом, нет необходимости отправлять панд за границу для их содержания и разведения, особенно учитывая долгое время, в течение которого панды оставались под угрозой исчезновения.
Существует и политический аспект возвращения панд. Известно, что первые китайские панды были посланы в США после нормализации отношений между двумя странами в 1972 году, при президенте Ричарде Никсоне. В прошлом также были выявлены связи между передачей панд и различными урановыми соглашениями, включая временную передачу панд Канаде и Франции в 2013 году, а также одолжение Китаем панд Финляндии в 2018 году в честь столетия независимости страны. В связи с этим возникает предположение о "дипломатии панд", когда Китай использует передачу этих животных как жест дружбы и сотрудничества с другими странами.
В настоящее время три китайские панды проживают в Национальном зоопарке Вашингтона. Планируется, что они вернутся в Китай до конца этого года, после завершения трехлетнего соглашения с китайским агентством по сохранению дикой природы.
Три других американских зоопарка, где также обитают китайские панды - Атланта, Сан-Диего и Мемфис - уже передали или планируют вернуть своих панд до конца следующего года.
Существует несколько версий причин возвращения панд в Китай. Одна из них заключается в строительстве собственной сети национальных парков в Китае, где планируется разводить и ухаживать за этими уникальными животными. Таким образом, нет необходимости отправлять панд за границу для их содержания и разведения, особенно учитывая долгое время, в течение которого панды оставались под угрозой исчезновения.
Существует и политический аспект возвращения панд. Известно, что первые китайские панды были посланы в США после нормализации отношений между двумя странами в 1972 году, при президенте Ричарде Никсоне. В прошлом также были выявлены связи между передачей панд и различными урановыми соглашениями, включая временную передачу панд Канаде и Франции в 2013 году, а также одолжение Китаем панд Финляндии в 2018 году в честь столетия независимости страны. В связи с этим возникает предположение о "дипломатии панд", когда Китай использует передачу этих животных как жест дружбы и сотрудничества с другими странами.
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