Китай отвергает жалобу США на торговлю и критикует Вашингтон

14:16 17 Февраль Киев, Украина

Китай отверг обвинение США в том, что Пекин не выполняет свои обязательства по открытию рынка.

Отметим, торговые компании и Китая И США ждут, когда правительства двух стран возобновят переговоры о прекращении тарифной войны.



Министерство торговли раскритиковало администрацию Байдена за заявление о разработке новых способов борьбы с торговой тактикой Китая.



Торговый представитель США Кэтрин Тай в среду заявила, что Пекин «расширил свой нерыночный подход под руководством государства» вместо того, чтобы выполнять обещания об открытии рынка, данные при вступлении во Всемирную торговую организацию в 2001 году.



Эта жалоба «полностью расходится с фактами», заявил представитель Министерства торговли Гао Фэн.



«Существует множество различных моделей рыночной экономики, — сказал Гао на брифинге.



Президент Джо Байден сказал, что хочет улучшить отношения с Пекином, но еще не сказал, что он будет делать с повышением тарифов на китайский импорт, введенным его предшественником Дональдом Трампом.

Представители двух сторон разговаривали по телефону с тех пор, как Байден вступил в должность в январе 2020 года, но не объявили о планах встречи.



Вашингтон изучает новые способы использования «инструментов внутренней торговли» для «достижения более равных условий игры с Китаем», говорится в докладе офиса Тай Конгрессу.



«Соединенные Штаты должны привести свои торговые инструменты в соответствие с правилами ВТО, а не принимать другой набор, преследуя односторонность, протекционизм и запугивание во имя поиска новой стратегии», — сказал Гао.