Китай отправил свою крупнейшую экспедицию в Антарктиду

Китай отправил в Антарктиду свою крупнейшую экспедицию, включающую два исследовательских ледокола и одно грузовое судно, с более чем 460 сотрудниками на борту, с целью завершения строительства новой исследовательской станции на южном континенте, как сообщает CGTN.
Эта антарктическая научная экспедиция стартовала 1 ноября из Шанхая и ожидается, что вернется в апреле следующего года. Интересно, что это первый раз, когда Китай отправляет тремя судами в антарктическую экспедицию, включая два полярных ледокола Xuelong и Xuelong-2, а также грузовое судно Tianhui.
Главной задачей экспедиции ледоколы будут осуществлять научную разведку, транспортировку персонала и материально-технического обеспечения, в то время как грузовое судно будет перевозить материалы для строительства новой научно-исследовательской станции. Эта станция, находящаяся на острове в море Росса, станет пятою китайской антарктической исследовательской станцией и первой в секторе Тихого океана. Она предназначена для проведения различных исследований в области атмосферы, морской среды, биологической экологии и других задач.
Ожидается, что новая станция сможет принимать до 80 человек летом и до 30 человек зимой после завершения строительства. Экспедиция также будет исследовать влияние изменения климата на антарктические экосистемы и их реакцию на изменения климата, а также углубленно изучит роль Антарктиды в глобальных изменениях климата. В ходе экспедиции китайские специалисты будут сотрудничать с коллегами из разных стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Австралию, Чили и другие.
Эта антарктическая научная экспедиция стартовала 1 ноября из Шанхая и ожидается, что вернется в апреле следующего года. Интересно, что это первый раз, когда Китай отправляет тремя судами в антарктическую экспедицию, включая два полярных ледокола Xuelong и Xuelong-2, а также грузовое судно Tianhui.
Главной задачей экспедиции ледоколы будут осуществлять научную разведку, транспортировку персонала и материально-технического обеспечения, в то время как грузовое судно будет перевозить материалы для строительства новой научно-исследовательской станции. Эта станция, находящаяся на острове в море Росса, станет пятою китайской антарктической исследовательской станцией и первой в секторе Тихого океана. Она предназначена для проведения различных исследований в области атмосферы, морской среды, биологической экологии и других задач.
Ожидается, что новая станция сможет принимать до 80 человек летом и до 30 человек зимой после завершения строительства. Экспедиция также будет исследовать влияние изменения климата на антарктические экосистемы и их реакцию на изменения климата, а также углубленно изучит роль Антарктиды в глобальных изменениях климата. В ходе экспедиции китайские специалисты будут сотрудничать с коллегами из разных стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Австралию, Чили и другие.
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