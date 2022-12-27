Китай отменяет карантин для путешественников с 8 января

13:50 27 декабря Киев, Украина





Снятие ограничений по COVID-19 означает, что карантин будет отменен, но прибывающим путешественникам все равно нужно будет пройти ПЦР-тест, передает BBC. Ограничения на ежедневное количество рейсов, разрешенных в Китай, также будут отменены. Как объявила Национальная комиссия по здравоохранению, с 8 января COVID-19 будет официально снижен до инфекционного заболевания класса В. После почти трех лет закрытых границ Китай вновь станет открытым для тех, кто имеет рабочие, учебные визы и для туристов.Снятие ограничений по COVID-19 означает, что карантин будет отменен, но прибывающим путешественникам все равно нужно будет пройти ПЦР-тест, передает BBC. Ограничения на ежедневное количество рейсов, разрешенных в Китай, также будут отменены.

Сейчас прибывающие в страну пассажиры должны пройти пять дней карантина в отеле, а затем еще три дня дома. При этом ранее карантинные ограничения продолжались до трех недель.



Власти заявили, что будут "оптимизированы" визовые процедуры для иностранцев, желающих приехать в Китай для работы и учебы, а также для посещения семьи и воссоединения. В Нацкомиссии по здравоохранению не уточнили, включает ли это разрешение на туристические визы, но чиновники заявили, что начнется пилотная программа для международных круизных лайнеров.



Как пишет BBC, ведущие туристические агентства страны сообщили о всплеске трафика в течение нескольких часов после объявления. Но многие выразили возмущение из-за внезапного ослабления ограничений. В настоящее время Китай борется с активным распространением вируса. Сообщается, что больницы переполнены, а старики умирают. На прошлой неделе Пекин сообщал о 4 000 новых случаях заражения COVID-19 ежедневно.



Британская компания Airfinity, занимающаяся медицинскими данными, подсчитала, что в Китае регистрируется более миллиона случаев инфицирования и 5000 смертей в день, сообщает Reuters.