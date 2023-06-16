Китай отказался от встречи с руководителем обороны США на форуме безопасности в Сингапуре

11:30 30 мая Киев, Украина

Китай отклонил просьбу США о проведении встречи между руководителями оборонных ведомств двух стран, Ллойдом Остином и Ли Шанфу, на ежегодном форуме безопасности в Сингапуре

Об этом 30 мая сообщило агентство Reuters.

"Ночью КНР сообщила США, что они отклонили наше приглашение в начале мая для министра Остина встретиться с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре", – отметили в Пентагоне.

Некоторые аналитики считают, что возможной причиной отказа является раздражение Пекина санкциями Вашингтона против Шанфу. Как известно, по нему с 2018 года действуют ограничения из-за закупки боевых самолетов и оборудования у Рособоронэкспорта .



В Пентагоне заявили, что верят в открытое общение по недопущению перерастания "конкуренции в конфликт". Следует отметить, что руководители оборонных ведомств 2 июня посетят Сингапур, где проведут двусторонние встречи с коллегами по всему региону.



Напомним, американо-китайские отношения находятся на самом низком уровне за последние десятилетия.