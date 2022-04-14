Китай остановил научное сотрудничество с россией

20:27 14 апреля Киев, Украина

Китай приостановил научное сотрудничество с Россией.

Об этом сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев на конференции «Цифровые международные отношения 2022», передает «Интерфакс».



К сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения, несмотря на то, что у нас было выстроено прекрасное сотрудничество с регулярным общением.



Сергеев уточнил, что взаимодействие с китайскими учеными усложнилось после введения санкций. Он также напомнил, что контакты с Россией «заморозили» большинство академий наук стран Запада.



Он также отметил, что РАН оказалась в тяжелом положении из-за «санкционной экономической войны» и теперь ей сложно поддерживать науку на современном уровне.



Международное научное сотрудничество совершенно необходимо, чтобы поддерживать соответствующий уровень науки. Когда в западных странах сформировано такое отношение к контактам с российскими учеными, конечно, очень трудно без дипломатии продвигать наше научное присутствие в мировом научном пространстве.



Сергеев сообщил, что российские исследователи продолжают работать «с теми учеными, которые хотят сотрудничать». Однако посетовал на срыв контактов с академиями наук стран, чьи руководители ссылаются на политический запрет. По словам Сергеева, таких отказов от сотрудничества очень много.



С большинством академий наук отношения заморожены. К сожалению, это очень важные наши партнеры — это и Академия наук Германии, и Французская академия наук, и Национальная академия наук США.

Сергеев добавил, что некоторые академии сделали заявления, которые он характеризует как «агрессивные». При этом президент РАН планирует «вести себя таким образом, чтобы не рвать отношения и пытаться сохранить их».



После вторжения России в Украину страны Запада ввели масштабные санкции, которые затронули научно-техническое сотрудничество РФ и привели к оттоку научных кадров. Сам Сергеев ранее оценил масштабы потерь как «большие». По его словам, единственное, что можно сделать в данной ситуации, — «это создать условия для развития науки лучше, чем за рубежом».