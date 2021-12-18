Китай оказался на грани экономического кризиса

Кризис в Китае может дестабилизировать экономику не только внутри государства, но и во всем мире, в том числе и в Украине. Строительная и энергетическая отрасли в Поднебесной потерпели крах, что уже негативно начало влиять на развитие и деятельность множества компаний.
Известно, что в Китае сейчас строительная сфера переживает не наилучшие, а то и наихудшие времена. Дело в том, что такой строительный гигант, как Evergrande оказался на грани банкротства ввиду падения вложений в недвижимость со стороны конечных потребителей. Это связано с подорожанием жилых площадей. В результате, строительство пришлось заморозить, а сама компания набрала крупные долги у государства, которые по данным местных источников, составляют около 2% от всего ВВП страны (300 миллиардов долларов).
Кризис коснулся и энергетического комплекса Китая. Государство экспортирует, как правило, треть собственных ископаемых для покрытия внутреннего спроса. Только ситуация с COVID-19 полностью изменила картинку, что в результате привело к значительным проблемам с энергоресурсами Китая и поставки нарушились.
Поднебесная переживает сейчас самый масштабный за 10 лет энергетический кризис, которые привел к отключениям электроэнергии и последующим закрытием заводов.
Уже сейчас гиганты на рынке техно-товаров Tesla і Apple объявили о задержках поставок законтрактованной продукции, поскольку заводы в Китае не изготавливают необходимые для производства детали.
В Америке уже сетуют на то, что китайский кризис может привести к глобальным последствиям во всем мире.
Однако Украина пока находится в более уверенной позиции, так как государство не настолько глубоко вовлечено в мировые финансовые процессы, что, соответственно, не приведет к масштабным потерям. Более того, как отмечают эксперты, сейчас в мире наращивается спрос на продукты, а это значит, активно развивающийся агропромышленный комплекс Украины может оказать весомую поддержку стране.
С другой стороны, существуют риски значительного сокращения иностранных инвестиций в развитие экономики Украины и отдельных ее структур.
Известно, что в Китае сейчас строительная сфера переживает не наилучшие, а то и наихудшие времена. Дело в том, что такой строительный гигант, как Evergrande оказался на грани банкротства ввиду падения вложений в недвижимость со стороны конечных потребителей. Это связано с подорожанием жилых площадей. В результате, строительство пришлось заморозить, а сама компания набрала крупные долги у государства, которые по данным местных источников, составляют около 2% от всего ВВП страны (300 миллиардов долларов).
Кризис коснулся и энергетического комплекса Китая. Государство экспортирует, как правило, треть собственных ископаемых для покрытия внутреннего спроса. Только ситуация с COVID-19 полностью изменила картинку, что в результате привело к значительным проблемам с энергоресурсами Китая и поставки нарушились.
Поднебесная переживает сейчас самый масштабный за 10 лет энергетический кризис, которые привел к отключениям электроэнергии и последующим закрытием заводов.
Уже сейчас гиганты на рынке техно-товаров Tesla і Apple объявили о задержках поставок законтрактованной продукции, поскольку заводы в Китае не изготавливают необходимые для производства детали.
В Америке уже сетуют на то, что китайский кризис может привести к глобальным последствиям во всем мире.
Однако Украина пока находится в более уверенной позиции, так как государство не настолько глубоко вовлечено в мировые финансовые процессы, что, соответственно, не приведет к масштабным потерям. Более того, как отмечают эксперты, сейчас в мире наращивается спрос на продукты, а это значит, активно развивающийся агропромышленный комплекс Украины может оказать весомую поддержку стране.
С другой стороны, существуют риски значительного сокращения иностранных инвестиций в развитие экономики Украины и отдельных ее структур.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии