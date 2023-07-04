Китай ограничит экспорт некоторых металлов для микрочипов из-за напряженности с США

13:36 04 июля Киев, Украина

Правительство Китая планирует ввести ограничения на экспорт редкоземельных металлов, используемых для производства микрочипов, в связи с напряженностью отношений с Соединенными Штатами.
 
Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, в обнародованных инструкциях Министерства торговли и таможни Китая указано, что с 1 августа китайским экспортерам понадобится разрешение на вывоз определенных продуктов из галлия и германия за границу для "сохранения безопасности и национальных интересов".

Объявление появилось на фоне информации о том, что Соединенные Штаты рассматривают новые ограничения на экспорт передовых чипов в Китай. По данным Европейской комиссии, на Китай приходится около 80 процентов мирового производства редкоземельных металлов.

Ограничения, которые вступят в силу в следующем месяце, будут применяться к восьми продуктам, связанным с галлием: антимонид галлия, арсенид галлия, металлический галлий, нитрид галлия, оксид галлия, фосфид галлия, селенид галлия и арсенид индия.

Они также будут применяться к шести продуктам германия: диоксид германия, субстрат для эпитаксиального роста германия, слитки германия, металлический германий, тетрахлорид германия и фосфид цинка и германия.

При этом Соединенные Штаты и Нидерланды планируют еще больше ограничить продажу оборудования для производства чипов, что является частью усилий по предотвращению использования их технологий для укрепления вооруженных сил Китая, пишет Reuters.