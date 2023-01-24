Китай обеспечивает рф бронежилетами и касками

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена КНР из-за того, что китайские компании продают россии нелетальное оборудование для использования на войне в Украине.
Американские власти располагают доказательствами подобных поставок.
Администрация Байдена пыталась выяснить, насколько Пекин знает об этих сделках. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух официальных лиц США.
Отмечается, что китайские компании продают россии бронежилеты и каски. По словам собеседников, это не соответствует более серьезной военной помощи, которую запросила россия.
В то же время, как утверждает еще один чиновник, некоторые официальные лица США считают, что китайское правительство знает о передаче оборудования и должно принять меры, чтобы прекратить это.
Американские власти располагают доказательствами подобных поставок.
Администрация Байдена пыталась выяснить, насколько Пекин знает об этих сделках. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух официальных лиц США.
Отмечается, что китайские компании продают россии бронежилеты и каски. По словам собеседников, это не соответствует более серьезной военной помощи, которую запросила россия.
В то же время, как утверждает еще один чиновник, некоторые официальные лица США считают, что китайское правительство знает о передаче оборудования и должно принять меры, чтобы прекратить это.
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