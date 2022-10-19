Китай ничего не знает об атаке вражеских дронов на Киев - МИД

11:29 19 октября Киев, Украина

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что ничего не знают об атаке российских дронов на Киев, когда погибли пять человек и была повреждена инфраструктура.


Об этом заявил на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбинь.
 
"Я не знаю, о чем вы говорите", - сказал он в ответ на вопросы журналиста о российском ударе 17 октября.
 
"Позиция Китая по украинскому вопросу является последовательной и четкой. В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса в Украине, для совместной деэскалации ситуации", - добавил спикер.