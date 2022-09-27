Китай не собирается помогать рф в отношении войны - Госдеп США

18:06 27 сентября Киев, Украина

В Госдепе США заверили, что не наблюдают признаков того, что Китай мог бы способствовать вторжению рф в Украину или помогать россии в обходе санкций.

 

Об этом сообщает CNN.
 
"Мы изучаем каждую информацию, которую получаем", - заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.
 
"Мы пока не видим ничего, что указывало бы на то, что КНР применяет другой подход, когда речь идет о помощи в сфере безопасности, когда речь идет об усилиях, направленных на то, чтобы систематически помогать россии избегать санкций", - сказал он.
 
Прайс заявил, что США "продолжают наблюдать" за тем, что делает Китай в отношении Украины, и сказал, что замечания министра иностранных дел Китая Ван И свидетельствуют о том, что Китай имеет "определенное беспокойство тем, что россия делает в Украине".

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Ваном И в пятницу в Организации Объединенных Наций и "подчеркнул последствия, если КНР окажет поддержку вторжению москвы в суверенное государство", - говорится в сообщении Госдепартамента по итогам встречи.