Китай не собирается помогать рф в отношении войны - Госдеп США

В Госдепе США заверили, что не наблюдают признаков того, что Китай мог бы способствовать вторжению рф в Украину или помогать россии в обходе санкций.
Об этом сообщает CNN.
Прайс заявил, что США "продолжают наблюдать" за тем, что делает Китай в отношении Украины, и сказал, что замечания министра иностранных дел Китая Ван И свидетельствуют о том, что Китай имеет "определенное беспокойство тем, что россия делает в Украине".
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Ваном И в пятницу в Организации Объединенных Наций и "подчеркнул последствия, если КНР окажет поддержку вторжению москвы в суверенное государство", - говорится в сообщении Госдепартамента по итогам встречи.
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Ваном И в пятницу в Организации Объединенных Наций и "подчеркнул последствия, если КНР окажет поддержку вторжению москвы в суверенное государство", - говорится в сообщении Госдепартамента по итогам встречи.
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