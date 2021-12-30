Китай не может обеспечить продовольствием жителей в Сиане, которые находятся на строгом карантине

29 декабря Китай официально признался, что он столкнулся с проблемами, связанными с доставкой достаточного количества продуктов для жителей заблокированного Сиань.
Тринадцать миллионов жителей северной части Сиань находятся на седьмом дне домашнего карантина, а национальные органы здравоохранения Китая призвали к дальнейшему усилению мер.
Официальные лица Пекина признали на пресс-конференции в среду, что «трудности с логистикой» привели к проблемам с поставками основных товаров.
Тринадцать миллионов жителей северной части Сиань находятся на седьмом дне домашнего карантина, а национальные органы здравоохранения Китая призвали к дальнейшему усилению мер.
Официальные лица Пекина признали на пресс-конференции в среду, что «трудности с логистикой» привели к проблемам с поставками основных товаров.
Накануне многие жители просили в социальных сетях помочь с приобретением продуктов питания и других предметов первой необходимости, при этом некоторые говорили, что их жилые комплексы не выпускают их, даже если у них заканчиваются запасы еды.
Официальный представитель Сиань Чэнь Цзяньфэн сообщил журналистам, что местное правительство мобилизовало предприятия для распределения продуктов в общинах.
«Мы изо всех сил стараемся помочь в решении проблемы и выдаем пропуски на автомобили, которые гарантируют поставку предметов первой необходимости», - сказал он.
Отметим, в понедельник город ужесточил меры по ограничению свободы, и многим жителям было сказано не покидать свои дома.
Вспышка болезни произошла в тот момент, когда Пекин готовится приветствовать тысячи зарубежных гостей на зимних Олимпийских играх в феврале.
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