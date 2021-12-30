Китай не может обеспечить продовольствием жителей в Сиане, которые находятся на строгом карантине

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Тринадцать миллионов жителей северной части Сиань находятся на седьмом дне домашнего карантина, а национальные органы здравоохранения Китая призвали к дальнейшему усилению мер.



Официальные лица Пекина признали на пресс-конференции в среду, что «трудности с логистикой» привели к проблемам с поставками основных товаров. 29 декабря Китай официально признался, что он столкнулся с проблемами, связанными с доставкой достаточного количества продуктов для жителей заблокированного Сиань.Тринадцать миллионов жителей северной части Сиань находятся на седьмом дне домашнего карантина, а национальные органы здравоохранения Китая призвали к дальнейшему усилению мер.Официальные лица Пекина признали на пресс-конференции в среду, что «трудности с логистикой» привели к проблемам с поставками основных товаров.



Накануне многие жители просили в социальных сетях помочь с приобретением продуктов питания и других предметов первой необходимости, при этом некоторые говорили, что их жилые комплексы не выпускают их, даже если у них заканчиваются запасы еды.



Официальный представитель Сиань Чэнь Цзяньфэн сообщил журналистам, что местное правительство мобилизовало предприятия для распределения продуктов в общинах.



«Мы изо всех сил стараемся помочь в решении проблемы и выдаем пропуски на автомобили, которые гарантируют поставку предметов первой необходимости», - сказал он.



Отметим, в понедельник город ужесточил меры по ограничению свободы, и многим жителям было сказано не покидать свои дома.



Вспышка болезни произошла в тот момент, когда Пекин готовится приветствовать тысячи зарубежных гостей на зимних Олимпийских играх в феврале.