Китай назначил посла в Афганистане, управляемом талибами

Китай стал первой страной, назначившей своего посла в Афганистане с момента прихода к власти Талибана в 2021 году. Талибы торжественно встретили нового дипломата и надеются получить международное признание.
Об этом пишет DW.
Отмечается, что назначение нового посла Китая Чжао Шэна прошло в среду, 13 сентября. Предыдущий посол Китая в Афганистане Ван Юй вступил в должность в 2019 году и завершил свою работу в прошлом месяце. Пекин говорит, что это предназначение является "обычной ротацией".
Об этом пишет DW.
Отмечается, что назначение нового посла Китая Чжао Шэна прошло в среду, 13 сентября. Предыдущий посол Китая в Афганистане Ван Юй вступил в должность в 2019 году и завершил свою работу в прошлом месяце. Пекин говорит, что это предназначение является "обычной ротацией".
В Афганистане дипломата встретили с помпой. Автомобиль посла Чжао Шена сопровождал полицейский конвой вплоть до Президентской площади. Его встретили военнослужащие в форме и чиновники Талибана.
Назначенный Талибаном исполняющий обязанности премьер-министра Мохаммад Хасан Ахунд принял верительные грамоты у нового посла Китая и выразил надежду, что это назначение станет "началом новой главы" в отношениях между двумя странами.
Посол Китая также передал приветствие и добрые пожелания китайскому руководству лидеру Исламского Эмирата и премьер-министру Мохаммеду Хасану Ахунду.
Хотя Пекин официально не признал Талибан, Китай и Афганистан подписали соглашение о добыче нефти в начале этого года. Пока неизвестно, назначение посла шагом к официальному признанию правительства Талибана.
Это первый дипломатический шаг такого уровня в Афганистане по возобновлению правления в стране движения Талибан. Афганистан под властью Талибана не был официально признан никаким другим правительством.
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