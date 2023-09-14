Китай назначил посла в Афганистане, управляемом талибами

14:12 14 сентября Киев, Украина





Об этом пишет DW.



Отмечается, что назначение нового посла Китая Чжао Шэна прошло в среду, 13 сентября. Предыдущий посол Китая в Афганистане Ван Юй вступил в должность в 2019 году и завершил свою работу в прошлом месяце. Пекин говорит, что это предназначение является "обычной ротацией". Китай стал первой страной, назначившей своего посла в Афганистане с момента прихода к власти Талибана в 2021 году. Талибы торжественно встретили нового дипломата и надеются получить международное признание.Об этом пишет DW.Отмечается, что назначение нового посла Китая Чжао Шэна прошло в среду, 13 сентября. Предыдущий посол Китая в Афганистане Ван Юй вступил в должность в 2019 году и завершил свою работу в прошлом месяце. Пекин говорит, что это предназначение является "обычной ротацией".

"Это обычная ротация посла Китая в Афганистане, которая направлена на продолжение развития диалога и сотрудничества между Китаем и Афганистаном. Политика Китая по Афганистану четкая и последовательная", — говорится в заявлении МИД Китая.

В Афганистане дипломата встретили с помпой. Автомобиль посла Чжао Шена сопровождал полицейский конвой вплоть до Президентской площади. Его встретили военнослужащие в форме и чиновники Талибана.

"Это также является сигналом другим странам выступить вперед и взаимодействовать с Исламским Эмиратом", - сказал главный представитель Талибана Забихуллах Муджахид

Назначенный Талибаном исполняющий обязанности премьер-министра Мохаммад Хасан Ахунд принял верительные грамоты у нового посла Китая и выразил надежду, что это назначение станет "началом новой главы" в отношениях между двумя странами.



Посол Китая также передал приветствие и добрые пожелания китайскому руководству лидеру Исламского Эмирата и премьер-министру Мохаммеду Хасану Ахунду.

"Мы рады, что за последние два года, наряду с ростом экономики и обеспечением безопасности, достигнут большой прогресс в борьбе с коррупцией, преступностью и наркотиками. Я постараюсь укрепить отношения и сотрудничество между Афганистаном и Китаем в политической, экономической и других сферах", — заявил Чжао Шен.

Хотя Пекин официально не признал Талибан, Китай и Афганистан подписали соглашение о добыче нефти в начале этого года. Пока неизвестно, назначение посла шагом к официальному признанию правительства Талибана.



Это первый дипломатический шаг такого уровня в Афганистане по возобновлению правления в стране движения Талибан. Афганистан под властью Талибана не был официально признан никаким другим правительством.