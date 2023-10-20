Китай наращивает свой арсенал ядерного оружия быстрее, чем прогнозировал Пентагон

10:20 20 октября Киев, Украина

Китай наращивает свой арсенал ядерного оружия быстрее, чем прогнозировалось ранее, кроме того Пекин "почти наверняка" усваивает уроки войны россии в Украине относительно того, как может выглядеть конфликт вокруг Тайваня.





Отмечается, что Китай, возможно, разрабатывает новую межконтинентальную ракетную систему с использованием обычных вооружений, которая в случае размещения позволит Пекину "угрожать ударами по целям в континентальной части Соединенных Штатов, на Гавайях и Аляске".



Отчет по Китаю опубликован за месяц до ожидаемой встречи между главой Китая Си Цзиньпином и президентом



Ежегодный отчет, требуемый Конгрессом, является одним из способов измерения Пентагоном растущего военного потенциала Китая, который правительство США рассматривает как ключевую угрозу в регионе и главную долгосрочную проблему безопасности Америки.



Но после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября США были вынуждены снова сосредоточиться на Ближнем Востоке вместо своего широко пропагандируемого поворота в Тихий океан для противодействия росту Китая. США поспешно отправляют оружие в Израиль, продолжая поддерживать и поставлять боеприпасы Украине в ее 20-месячной борьбе с отражением вторжения россии. Об этом говорится в отчете Пентагона о военной мощи Китая, опубликованном в четверг, 19 октября, пишет АР.Отмечается, что Китай, возможно, разрабатывает новую межконтинентальную ракетную систему с использованием обычных вооружений, которая в случае размещения позволит Пекину "угрожать ударами по целям в континентальной части Соединенных Штатов, на Гавайях и Аляске".Отчет по Китаю опубликован за месяц до ожидаемой встречи между главой Китая Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в следующем месяце в Сан-Франциско.Ежегодный отчет, требуемый Конгрессом, является одним из способов измерения Пентагоном растущего военного потенциала Китая, который правительство США рассматривает как ключевую угрозу в регионе и главную долгосрочную проблему безопасности Америки.Но после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября США были вынуждены снова сосредоточиться на Ближнем Востоке вместо своего широко пропагандируемого поворота в Тихий океан для противодействия росту Китая. США поспешно отправляют оружие в Израиль, продолжая поддерживать и поставлять боеприпасы Украине в ее 20-месячной борьбе с отражением вторжения россии.

Китай остается самой большой проблемой для безопасности США

Со всем этим, стратегия национальной обороны Пентагона сформирована вокруг того, что Китай остается самой большой проблемой для безопасности США и что угроза со стороны Пекина будет определять, как армия США будет оснащена и сформирована на будущее.



Доклад Пентагона основывается на прошлогоднем предупреждении военных о том, что Китай наращивает свои ядерные силы гораздо быстрее, чем предполагали официальные лица США, подчеркивая широкое и ускоренное наращивание военной мощи, призванное позволить Пекину сравняться или превзойти глобальную мощность США до середины столетия.



Прошлогодний доклад предупреждал, что Пекин быстро модернизирует свои ядерные силы и должен на пути почти в четыре раза увеличить количество боеголовок до 1500 штук к 2035 году. Соединенные Штаты имеют 3750 активных ядерных боеголовок.



В отчете за 2023 год отмечено, что Пекин намерен разместить более 1000 ядерных боеголовок к 2030 году, продолжая скорую модернизацию, направленную на достижение цели Си Цзиньпина по созданию армии "мирового класса" к 2049 году.



После предварительного доклада Китай обвинил США в усилении напряженности, а Пекин заявил, что до сих пор придерживается политики "неприменения ядерного оружия первым". Пентагон не видит никаких признаков того, что Китай отходит от этой политики, но считает, что могут

возникнуть некоторые обстоятельства, при которых Китай может считать, что она не применяется.

США не придерживаются политики "неиспользования первой" и утверждают, что ядерное оружие будет использоваться только в "экстремальных обстоятельствах".



В докладе говорится, что Китай усиливает военное, дипломатическое и экономическое давление не только на Тайвань, но и всех своих региональных соседей, чтобы противостоять тому, что он считает усилиями США сдержать его рост. Давление на Тайбэй охватывает полеты баллистических ракет, усиление вторжений военных самолетов в зону международной обороны и масштабные военные учения в августе прошлого года, окружившие Тайвань.



Пекин пообещал взять Тайвань под свой контроль в случае необходимости силой. Си дал своим военным к 2027 году развить военный потенциал, чтобы отвоевать самоуправляющийся остров демократии, который Коммунистическая партия считает своей собственной территорией.



США выделили Тайваню военное оружие на миллиарды долларов, чтобы построить его защиту и помочь ему отразить любое потенциальное нападение.



Военные расходы Китая в 2023 году выросли на 7,2%

Но Китай тоже выделил миллиарды на свою армию. Согласно данным государственного бюджета, военные расходы Китая в 2023 году выросли на 7,2% — до 1,58 триллиона юаней или 216 миллиардов долларов, опережая экономический рост. Представители США говорят, что фактическая цифра может быть намного выше. Пекин заявляет, что проводит военную политику для защиты интересов страны.



В отчете также отмечается, что Китай усилил преследование военных самолетов США, летающих в международном воздушном пространстве в регионе, и зафиксировал более 180 случаев, когда китайские самолеты агрессивно перехватывали рейсы американских военных.



В докладе говорится, что Пекин использует то, чему он научился российско-украинской войне. Китай работает над промышленной и экономической самостоятельностью после того, как увидел влияние западных санкций против Москвы.



Вторжение россии в Украину "представило большой, неожиданный вызов" для Китая, говорится в отчете, заставляя его оценивать свои отношения и материальную поддержку россии с "репутационными или экономическими потерями", которые он мог понести, что препятствовало бы его общим целям подняться как национальная сила .