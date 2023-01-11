Китай начал заменять российский уголь австралийским

10:19 11 января Киев, Украина

Китай снимает неофициальный запрет на импорт угля из Австралии – им планируют заменить менее качественное сырье из россии, Индонезии и Монголии.



В Китае выросли потребности в энергоснабжении из-за ослабления ограничений, связанных с коронавирусом. Поэтому страна решила снова обратиться в Австралию, у которой ранее купила более 30 млн тонн коксующегося угля и почти 50 млн тонн энергетического угля.



Закупать австралийский уголь будут три коммунальных предприятия и один крупный производитель, но другие компании тоже ожидают получения разрешения на импорт.





На время запрета на импорт австралийского угля китайские компании обращались за сырьем в Индонезию, Монголию и россию, но ни одна из предложенных марок не могла сравниться по качеству с углем из Австралии.