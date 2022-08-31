Китай начал военные учения вокруг Тайваня

10:22 04 августа Киев, Украина

Китай начал военные учения возле Тайваня.

Об этом сообщает The Guardian, цитируя китайского государственного вещателя.



В сообщении говорится, что учения будут продолжаться до полудня 7 августа с живыми стрельбами.

"В ходе этих боевых учений задействованы шесть значительных территорий вокруг острова. В течение этого периода все корабли и самолеты не должны заходить в соответствующие морские зоны и воздушное пространство", - заявили в КНР.