Китай начал военные учения вокруг Тайваня

Китай начал военные учения возле Тайваня.
Об этом сообщает The Guardian, цитируя китайского государственного вещателя.
В сообщении говорится, что учения будут продолжаться до полудня 7 августа с живыми стрельбами.
В сообщении говорится, что учения будут продолжаться до полудня 7 августа с живыми стрельбами.
Определенные Китаем зоны для учений находятся вокруг Тайваня и местами перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами, в том числе вплотную к важным портам. Руководство Тайваня обвиняет Китай в де-факто блокаде.
В оборонном ведомстве Тайваня отметили, что армия Тайваня - в обычном режиме и мониторит ситуацию.
2-3 августа на Тайвань прибыла с визитом спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.
Китай в связи с её приездом вызвал посла США и объявил военные учения вокруг Тайваня.
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не дадут себя запугать угрозами и воинственной риторикой Китая в связи с поездкой Нэнси Пелоси на Тайвань.
В оборонном ведомстве Тайваня отметили, что армия Тайваня - в обычном режиме и мониторит ситуацию.
2-3 августа на Тайвань прибыла с визитом спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.
Китай в связи с её приездом вызвал посла США и объявил военные учения вокруг Тайваня.
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не дадут себя запугать угрозами и воинственной риторикой Китая в связи с поездкой Нэнси Пелоси на Тайвань.
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