Китай на грани военного переворота: остановлено авиа и ж/д сообщение - сети

Китай отменил более шести тысяч внутренних и международных рейсов. Все билеты, продаваемые высокоскоростной железной дорогой, приостанавливаются, а движение железной дороги полностью останавливается. Об этом сообщают соцсети и СМИ.

Кроме того, в сети распространяется информация о досрочной отставке главы КНР Си Цзиньпина с поста, и что Китай на грани военного переворота.

Отмечается, что в Пекин массово перебрасываются войска. Якобы была замечена колонна 80 километров в длину.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что вооруженные силы США будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая.