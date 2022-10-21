Китай может вторгнуться на Тайвань в течение года

15:37 21 октября Киев, Украина

Американская армия и флот должны быть готовы к вторжению Китая на Тайвань до конца этого года после обещания лидера КНР Си Цзиньпина присоединить остров, в том числе силой.

Об этом заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гилдей.

«Дело не только в том, что говорит председатель Си, дело в том, как ведут себя китайцы и что они делают. За последние 20 лет мы видели, что они выполнили каждое обещание, которое они дали, раньше, чем они сказали, что собираются его выполнить. Поэтому, когда мы говорим об окне 2027 года, я думаю, что это должно быть окно 2022 года или, возможно, окно 2023 года», — сказал Гилдей Атлантическому совету по поводу заявления другого адмирала, который допустил захват Тайваня в ближайшие пять лет.

«Я не могу этого исключить. Я вовсе не хочу быть паникером, говоря это. Просто мы не можем отказаться от этого», — пояснил Гилдей.

О планах решить «тайваньский вопрос» Си Цзиньпин заявил во время выступления на XX съезде Коммунистической партии Китая.

«Мы будем продолжать проявлять наиболее глубокую искренность и прилагать максимум усилий для достижения мирного воссоединения родины, в то же время ни в коем случае не будем обещать отказаться от применения силы и будем сохранять за собой возможность предпринимать все необходимые меры», — сказал Си Цзиньпин, который стоит на пороге третьего пятилетнего срока на посту председателя КНР.

В ответ на это высокопоставленный чиновник из Тайваня предупредил, что любая попытка Пекина вторгнуться на остров потерпит неудачу и превратит Китай в международного изгоя.



Коммунистическая партия Китая никогда не контролировала Тайвань, однако считает остров своей территорией и добивается «мирного воссоединения». Си Цзиньпин настаивает на возвращении Тайваня в «родную гавань», подчеркивая, что нельзя откладывать эту цель из поколения в поколение. США по закону обязаны предоставлять оборонительное оружие 23-миллионному Тайваню, и в этом вопросе обе политические партии страны поддерживают защиту прогрессивной демократии от посягательства китайского авторитаризма.