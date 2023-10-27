Китай может пропустить переговоры по Украине - Bloomberg

14:54 27 октября Киев, Украина

Есть большая вероятность того, что Китай пропустит саммит на Мальте относительно "формулы мира", предложенной президентом Зеленским.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

"Отсутствие Пекина стало бы разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего плана крепкого и справедливого мира", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщают источники, список участников состоит из страны G7, Катара, Южной Африки, Индии и Турции. Некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, будут участвовать в переговорах онлайн.



Отмечается, что Украина стремится организовать саммит и вовлечение Пекина в это мероприятие рассматривается как решающее значение для этих усилий, поскольку Китай является одной из немногих стран, которые, как считают, оказывают определенное влияние на российского президента владимира путина.



Саммит на Мальте организуют после подобных встреч в Дании в июне и Саудовской Аравии в августе.