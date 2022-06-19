Китай испытал свой первый беспилотный грузовой самолет TP500

08:33 19 июня Киев, Украина

Как сообщило сегодня, 19 июня, агентство Синьхуа, ссылаясь на Китайскую корпорацию авиационной промышленности (AVIC), Китай успешно провел первые летные испытания транспортного беспилотного летального аппарата TP500.

Указано, что аппарат, разработанный Первым авиационным институтом, пробыл в небе 27 минут.

TP500 является первым в стране крупным беспилотным грузовым самолетом, произведенным в соответствии с требованиями и стандартами Управления гражданской авиации КНР – говорится в сообщении.

TP500 – это беспилотная транспортная платформа общего назначения большой грузоподъемности. Его максимальная дальность полета составляет 1800 километров. Воздушное судно может перевозить грузы на расстояние до 500 километров, неся стандартную нагрузку в 500 килограммов.

Ранее сообщалось, что Казахстан будет производить ударные турецкие дроны ANKA. В рамках визита казахстанской делегации в Анкару, было подписано соглашение о сотрудничестве между TUSAŞ и Kazakhstan Engineering.