Китай использует ИИ в соцсетях для влияния на избирателей США

13:15 08 сентября Киев, Украина

Исследователи Microsoft обнаружили, что сеть фейковых, контролируемых Китаем аккаунтов в социальных сетях, пытающихся повлиять на американских избирателей с помощью искусственного интеллекта.
 
Об это сообщает Reuters.
 
В новом исследовании Microsoft сообщила, что учетные записи в соцсетях — это часть предполагаемой более глобальной информационной кампании Китая. Операция имела сходство с кампаниями, которые ранее организовывало Министерство общественной безопасности КНР. Активнее всего боты работали в Facebook и Twitter. Приблизительно с марта 2023 года Китай начал использовать генеративный искусственный интеллект для создания политического контента на английском языке.
«Если в предыдущих кампаниях были замечены неуклюжие визуальные эффекты, то в этот раз изображения выглядят гораздо привлекательнее. Раньше изображения создавались непосредственно людьми, а теперь этим занимается ИИ», — отмечено в отчете.
Китайские учетные записи маскируются под американские, используют распространенные в США лозунги и высказываются на тему внутренних политических вопросов.