Китай использует ИИ в соцсетях для влияния на избирателей США

«Если в предыдущих кампаниях были замечены неуклюжие визуальные эффекты, то в этот раз изображения выглядят гораздо привлекательнее. Раньше изображения создавались непосредственно людьми, а теперь этим занимается ИИ», — отмечено в отчете.