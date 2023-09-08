Китай использует ИИ в соцсетях для влияния на избирателей США

Исследователи Microsoft обнаружили, что сеть фейковых, контролируемых Китаем аккаунтов в социальных сетях, пытающихся повлиять на американских избирателей с помощью искусственного интеллекта.
Об это сообщает Reuters.
В новом исследовании Microsoft сообщила, что учетные записи в соцсетях — это часть предполагаемой более глобальной информационной кампании Китая. Операция имела сходство с кампаниями, которые ранее организовывало Министерство общественной безопасности КНР. Активнее всего боты работали в Facebook и Twitter. Приблизительно с марта 2023 года Китай начал использовать генеративный искусственный интеллект для создания политического контента на английском языке.
Китайские учетные записи маскируются под американские, используют распространенные в США лозунги и высказываются на тему внутренних политических вопросов.
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