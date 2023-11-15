Китай импортировал из США рекордное количество оборудования для производства чипов в обход санкций

10:39 15 ноября Киев, Украина

Американское оборудование для производства микросхем и полупроводников массово скупают китайские компании, несмотря на наложенные в США санкционные ограничения.

Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что ежегодный доклад Конгресса США посвящен выяснению, как китайский телекоммуникационный гигант Huawei смог изготовить 7-нанометровый чип для своего смартфона Mate 60 Pro вопреки введенным администрацией Байдена санкциям в октябре 2022 года.



Министерство торговли США вводило ограничения на экспорт оборудования в Китай, которое может использоваться для производства чипов 14 нанометров и менее.



При этом США сумели убедить Японию и Нидерланды, имеющие ту же технологию для производства микросхем, также ввести ограничения на экспорт оборудования для Китая.



Однако, как говорится в докладе, Китай успел накопить запасы оборудования, воспользовавшись задержкой между принятием США ограничений в октябре 2022 года и аналогичными действиями Японии и Нидерландов в июле и сентябре 2023 соответственно.



В период с января по август 2023 года Китай импортировал из Нидерландов оборудование для производства полупроводников на сумму 3,2 миллиарда долларов, что на 96% больше, чем потрачено за тот же период 2022 года.



Импорт оборудования для производства чипов из всех стран в Китай за первые восемь месяцев 2023 года составил 13,8 млрд долларов.



В отчете не содержатся конкретные рекомендации по устранению пробелов в правилах США, но призывается Конгресс требовать ежегодной оценки эффективности экспортного контроля за производством микросхем.