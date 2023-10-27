Китай и США ищут пути к урегулированию разногласий

Китай готов сотрудничать с Соединенными Штатами, поскольку обе стороны пытаются урегулировать разногласия и работают вместе, чтобы ответить на глобальные вызовы.
Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин, сообщает Reuters.
То, смогут ли США и Китай найти "правильный" путь к пониманию, будет иметь решающее значение для мира, заявил Си, которого цитируют государственные китайские СМИ.
Призыв Си к более стабильным двусторонним связям, которые должны строиться на принципах "взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", прозвучал накануне визита министра иностранных дел Китая Ван I в Вашингтон на этой неделе.
Отмечается, что визит главного китайского дипломата в США может заложить основу ожидаемой встречи между президентом США Джо Байденом и Си в Сан-Франциско на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре.
Несколько высокопоставленных американских чиновников, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, встречались со своими китайскими коллегами в Пекине этим летом.
Ключевым приоритетом Вашингтона было обеспечение того, чтобы интенсивная конкуренция между двумя крупнейшими экономиками мира и их разногласия по ряду вопросов не переросла в конфликт.
То, смогут ли США и Китай найти "правильный" путь к пониманию, будет иметь решающее значение для мира, заявил Си, которого цитируют государственные китайские СМИ.
Призыв Си к более стабильным двусторонним связям, которые должны строиться на принципах "взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", прозвучал накануне визита министра иностранных дел Китая Ван I в Вашингтон на этой неделе.
Отмечается, что визит главного китайского дипломата в США может заложить основу ожидаемой встречи между президентом США Джо Байденом и Си в Сан-Франциско на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре.
Несколько высокопоставленных американских чиновников, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, встречались со своими китайскими коллегами в Пекине этим летом.
Ключевым приоритетом Вашингтона было обеспечение того, чтобы интенсивная конкуренция между двумя крупнейшими экономиками мира и их разногласия по ряду вопросов не переросла в конфликт.
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