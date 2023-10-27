Китай и США ищут пути к урегулированию разногласий

Китай готов сотрудничать с Соединенными Штатами, поскольку обе стороны пытаются урегулировать разногласия и работают вместе, чтобы ответить на глобальные вызовы.

"Китайские обозреватели считают, что визит (Вана) проложит путь к возможной встрече между главами двух государств, но добавляют, что Вашингтону необходимо приложить конкретные усилия, чтобы устранить беспокойство Пекина и показать свою искренность", - написала подконтрольная государству китайская газета Global Times.