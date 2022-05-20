Китай и Россия намерены строить с талибами дружеские отношения

Китай и Россия готовы признать "Талибан" захватившего власть в Афганистане и строить с ними дружеские отношения.
Об этом сообщают СМИ в понедельник, 16 августа.
Также сообщается, что РФ не планирует эвакуировать свое посольство. Талибы гарантировали безопасность дипломатическому персоналу России.
В МИД РФ сообщают об установлении рабочих контактов с новыми властями в Кабуле.
Об этом сообщают СМИ в понедельник, 16 августа.
Также сообщается, что РФ не планирует эвакуировать свое посольство. Талибы гарантировали безопасность дипломатическому персоналу России.
В МИД РФ сообщают об установлении рабочих контактов с новыми властями в Кабуле.
Стоит напомнить, что движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ
Как сообщает France 24, по словам прес-секретаря МИД Китая Хуа Чунин, "Талибан" неоднократно заявлял о надежде относительно развития отношений с республикой и дальнейшего восстановления Афганистана.
Тем временем, палестинская военизированная группировка ХАМАС уже поздравила "Талибан" с захватом власти.
Группировка отметила, что уход американцев подтверждает необходимость сопротивления народов, в том числе палестинского, для будущей победы, и пожелала жителям Афганистана дальнейших успехов.
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