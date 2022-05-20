Китай и Россия намерены строить с талибами дружеские отношения

18:22 16 августа Киев, Украина

Китай и Россия готовы признать "Талибан" захватившего власть в Афганистане и строить с ними дружеские отношения. 

Об этом сообщают СМИ в понедельник, 16 августа.

Также сообщается, что РФ не планирует эвакуировать свое посольство. Талибы гарантировали безопасность дипломатическому персоналу России.

В МИД РФ сообщают об установлении рабочих контактов с новыми властями в Кабуле.
"Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения", - говорится в сообщении.
"По имеющейся информации, обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий. Призываем все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем", - добавили в МИД РФ.
Стоит напомнить, что движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ
 
Как сообщает France 24, по словам прес-секретаря МИД Китая Хуа Чунин, "Талибан" неоднократно заявлял о надежде относительно развития отношений с республикой и дальнейшего восстановления Афганистана.
"Мы приветствуем это. Китай уважает право афганского народа самостоятельно определять свою судьбу и готов продолжать развивать ... дружеские отношения и отношения сотрудничества с Афганистаном", - добавила Чунин.
Тем временем, палестинская военизированная группировка ХАМАС уже поздравила "Талибан" с захватом власти.

Группировка отметила, что уход американцев подтверждает необходимость сопротивления народов, в том числе палестинского, для будущей победы, и пожелала жителям Афганистана дальнейших успехов.