Китай и Россия намерены строить с талибами дружеские отношения

18:22 16 августа Киев, Украина

Китай и



Об этом сообщают СМИ в понедельник, 16 августа.



Также сообщается, что РФ не планирует эвакуировать свое посольство. Талибы гарантировали безопасность дипломатическому персоналу России.



В МИД РФ сообщают об установлении рабочих контактов с новыми властями в Кабуле. Россия готовы признать "Талибан" захватившего власть в Афганистане и строить с ними дружеские отношения.Об этом сообщают СМИ в понедельник, 16 августа.Также сообщается, что РФ не планирует эвакуировать свое посольство. Талибы гарантировали безопасность дипломатическому персоналу России.В МИД РФ сообщают об установлении рабочих контактов с новыми властями в Кабуле.

"Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения", - говорится в сообщении.

"По имеющейся информации, обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий. Призываем все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем", - добавили в МИД РФ.

Стоит напомнить, что движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ

Как сообщает France 24, по словам прес-секретаря МИД Китая Хуа Чунин, "Талибан" неоднократно заявлял о надежде относительно развития отношений с республикой и дальнейшего восстановления Афганистана.

"Мы приветствуем это. Китай уважает право афганского народа самостоятельно определять свою судьбу и готов продолжать развивать ... дружеские отношения и отношения сотрудничества с Афганистаном", - добавила Чунин.

Тем временем, палестинская военизированная группировка ХАМАС уже поздравила "Талибан" с захватом власти.



Группировка отметила, что уход американцев подтверждает необходимость сопротивления народов, в том числе палестинского, для будущей победы, и пожелала жителям Афганистана дальнейших успехов.