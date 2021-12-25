Китай и Индия готовы начать новый раунд переговоров по ситуации в Ладакхе

400;">Китайские военнослужащие до сих пор не покинули долину озера Пангонг-Цо и район Депсанг

Дипломаты Индии и Китая проведут 20 августа очередной, четвертый раунд переговоров по нормализации положения на линии фактического контроля в восточном Ладакхе, где с мая сохраняется военная напряженность.

По сообщению газеты The Indian Express, переговоры пройдут на границе двух стран с участием секретарей МИД в рамках индийско-китайского "Рабочего механизма консультаций и координации", созданного для урегулирования двусторонних пограничных споров.

На предыдущих переговорах в июле Индия и Китай подтвердили готовность полностью отвести свои войска из четырех спорных районов на востоке Ладакха. Однако, несмотря на договоренности, китайские военнослужащие до сих пор не покинули долину озера Пангонг-Цо и район Депсанг, что привело к усилению напряженности в регионе.

2 августа состоялась встреча генерал-майоров индийской армии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) для урегулирования возникших разногласий в отводе войск. Однако переговоры не привели к улучшению ситуации. Китай, по оценкам Нью-Дели, продолжает дислоцировать три дивизии и бригаду спецназа НОАК в своей зоне линии контроля, что заставило Индию перебросить в Ладакх танки и артиллерию. По заявлению военных источников, индийские войска планируют сохранить свое присутствие в этом районе в предстоящий зимний сезон и сейчас активно готовятся к этому.

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, однако стороны использовали дубинки с гвоздями. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.