Китай и Индия договорились о выводе войск с территории спорного приграничного региона

Министры иностранных дел Индии и Китая пришли к соглашению о разводе войск в спорном пограничном регионе Ладакх, где в последнее время снова происходят столкновения.
К такой договоренности пришли министры иностранных дел обеих стран во время переговоров в Москве. Они согласились принять все меры для восстановления «мира и спокойствия» в регионе.
В совместном заявлении оба министра отмечают, что стычки на границе не отвечают интересам ни одной из стран и войска нужно развести для быстрой деэскалации.
Министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что на этой встрече договорились об «обязательном немедленном прекращении таких провокаций, как стрельба и другие опасные действия, нарушающие обязательства, принятые обеими сторонами».
К такой договоренности пришли министры иностранных дел обеих стран во время переговоров в Москве. Они согласились принять все меры для восстановления «мира и спокойствия» в регионе.
В совместном заявлении оба министра отмечают, что стычки на границе не отвечают интересам ни одной из стран и войска нужно развести для быстрой деэскалации.
Министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что на этой встрече договорились об «обязательном немедленном прекращении таких провокаций, как стрельба и другие опасные действия, нарушающие обязательства, принятые обеими сторонами».
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