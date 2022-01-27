Китай и Индия договорились о выводе войск с территории спорного приграничного региона

20:35 11 Сентябрь Киев, Украина

Министры иностранных дел Индии и Китая пришли к соглашению о разводе войск в спорном пограничном регионе Ладакх, где в последнее время снова происходят столкновения.



К такой договоренности пришли министры иностранных дел обеих стран во время переговоров в Москве. Они согласились принять все меры для восстановления «мира и спокойствия» в регионе.



В совместном заявлении оба министра отмечают, что стычки на границе не отвечают интересам ни одной из стран и войска нужно развести для быстрой деэскалации.



Министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что на этой встрече договорились об «обязательном немедленном прекращении таких провокаций, как стрельба и другие опасные действия, нарушающие обязательства, принятые обеими сторонами».