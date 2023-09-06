Китай готовится к сильному тайфуну: прекращено движение судов и работа предприятий

Прибрежная провинция Фуцзянь на востоке Китая готовится к наступлению мощного тайфуна "Хайкуй", который уже принес значительные разрушения на соседнем Тайване.
Согласно информации, полученной от местных властей и агентства Xinhua, регион принимает неотложные меры предосторожности.
Более 230 пассажирских судов и паромов приостановили свои курсы, а работа более 100 предприятий временно приостановлена. Прогнозируется, что тайфун "Хайкуй" в ближайшие сутки будет перемещаться по Тайваньскому проливу в направлении Фуцзяня со скоростью 10 километров в час и ударит по прибрежным районам на юге провинции во вторник утром.
Специалисты в области метеорологии предупреждают, что с понедельника по среду "Хайкуй" принесет сильные ливни и штормовой ветер в большинстве районов Фуцзяня, причем общее количество осадков может достигнуть 600 миллиметров. Кроме того, ожидаются шторм и высокие волны в море.
С начала утра понедельника в прибрежных районах провинции Китая была приостановлена деятельность 68 пассажирских судов и 166 пассажирских паромов. Более того, более 100 предприятий на побережье и в близлежащих районах вынуждены приостановить свою работу.
Национальная метеорологическая обсерватория Китая в понедельник объявила желтое предупреждение о приближении тайфуна "Хайкуй", что соответствует третьему уровню опасности в четырехуровневой системе предупреждения о стихийных бедствиях.
Этот уже одиннадцатый тайфун, надвигающийся на Китай в этом году. В прошлые выходные провинция Гуандун, соседняя с Фуцзянем, пострадала от тайфуна "Саола", и более 780 тысяч жителей были эвакуированы из опасных районов.
Согласно информации, полученной от местных властей и агентства Xinhua, регион принимает неотложные меры предосторожности.
Более 230 пассажирских судов и паромов приостановили свои курсы, а работа более 100 предприятий временно приостановлена. Прогнозируется, что тайфун "Хайкуй" в ближайшие сутки будет перемещаться по Тайваньскому проливу в направлении Фуцзяня со скоростью 10 километров в час и ударит по прибрежным районам на юге провинции во вторник утром.
Специалисты в области метеорологии предупреждают, что с понедельника по среду "Хайкуй" принесет сильные ливни и штормовой ветер в большинстве районов Фуцзяня, причем общее количество осадков может достигнуть 600 миллиметров. Кроме того, ожидаются шторм и высокие волны в море.
С начала утра понедельника в прибрежных районах провинции Китая была приостановлена деятельность 68 пассажирских судов и 166 пассажирских паромов. Более того, более 100 предприятий на побережье и в близлежащих районах вынуждены приостановить свою работу.
Национальная метеорологическая обсерватория Китая в понедельник объявила желтое предупреждение о приближении тайфуна "Хайкуй", что соответствует третьему уровню опасности в четырехуровневой системе предупреждения о стихийных бедствиях.
Этот уже одиннадцатый тайфун, надвигающийся на Китай в этом году. В прошлые выходные провинция Гуандун, соседняя с Фуцзянем, пострадала от тайфуна "Саола", и более 780 тысяч жителей были эвакуированы из опасных районов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии