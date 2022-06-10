Китай готов начать войну, если Тайвань объявит о независимости

19:20 10 июня Киев, Украина

Пекин «без колебаний начнет войну», если Тайвань провозгласит независимость, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Первые личные переговоры между чиновниками состоялись 10 июня в Сингапуре, передает The Times Of India.

«Если кто-то решится отделить Тайвань от Китая, китайская армия без колебаний начнет войну любой ценой» , — заявил китайский министр.

Он также пообещал, что Пекин «разнесет любой сговор о независимости Тайваня и решительно поддержит объединение родины», сообщает министерство обороны Китая. Вэй Фэнхэ подчеркнул, что Тайвань является китайским и «использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не будет успешным».



Остин в свою очередь сказал своему китайскому коллеге во время переговоров, что Пекин должен «воздерживаться от дальнейших дестабилизационных действий по Тайваню».