Китай готов начать войну, если Тайвань объявит о независимости

Пекин «без колебаний начнет войну», если Тайвань провозгласит независимость, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином.
Первые личные переговоры между чиновниками состоялись 10 июня в Сингапуре, передает The Times Of India.
Он также пообещал, что Пекин «разнесет любой сговор о независимости Тайваня и решительно поддержит объединение родины», сообщает министерство обороны Китая. Вэй Фэнхэ подчеркнул, что Тайвань является китайским и «использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не будет успешным».
Остин в свою очередь сказал своему китайскому коллеге во время переговоров, что Пекин должен «воздерживаться от дальнейших дестабилизационных действий по Тайваню».
Тайвань – островная территория, которая считает себя независимым государством, но остается непризнанным большинством государств мира (включая Украину). До 1970 Тайвань был представлен в ООН вместо Китайской Народной Республики.
Пекин считает Тайвань частью своей территории и всячески сопротивляется его стремлениям к независимости – в частности, военному сотрудничеству с США.
Пекин считает Тайвань частью своей территории и всячески сопротивляется его стремлениям к независимости – в частности, военному сотрудничеству с США.
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