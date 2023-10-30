Китай готов к решительным мерам против тех, кто попытается "отколоть" Тайвань

14:44 30 октября Киев, Украина





Это заявление он сделал в понедельник на открытии 10-го Пекинского форума по безопасности Сяншань, как сообщает China Daily. Заместитель председателя высшего органа военного управления Китая, Центрального военного совета (ЦВС), Чжан Юся, подчеркнул, что китайская армия будет непреклонна в отношении тех, кто попытается отделить Тайвань от Китайской Народной Республики (КНР).Это заявление он сделал в понедельник на открытии 10-го Пекинского форума по безопасности Сяншань, как сообщает China Daily.

"Китайские военные не будут проявлять пощады по отношению к тем, кто, в какой бы форме это ни произошло, попытается "отколоть" Тайвань от Китая", - подчеркнул Чжан.

Он подчеркнул, что вопрос Тайваня имеет критическое значение для основных интересов КНР и что принцип "одного Китая" является широко признанным консенсусом в мировом сообществе.



Чжан также отметил, что Китай призывает к уважению суверенитета и территориальной целостности каждой страны, уважению их ключевых интересов и основных проблем, а также уважению пути развития и социальной системы, выбранной народом каждой страны.



Вместе с тем он подчеркнул, что все страны должны учитывать законные интересы безопасности друг друга и избегать насильственного навязывания своей воли и приоритетов.



Центральный военный совет Китая представляет собой высший орган управления вооруженными силами страны и находится на вершине военной иерархии, руководя Народно-освободительной армией Китая, войсками народной вооруженной полиции и народным ополчением.