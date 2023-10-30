Заместитель председателя высшего органа военного управления Китая, Центрального военного совета (ЦВС), Чжан Юся, подчеркнул, что китайская армия будет непреклонна в отношении тех, кто попытается отделить Тайвань от Китайской Народной Республики (КНР).
Это заявление он сделал в понедельник на открытии 10-го Пекинского форума по безопасности Сяншань, как сообщает China Daily.
Это заявление он сделал в понедельник на открытии 10-го Пекинского форума по безопасности Сяншань, как сообщает China Daily.
Он подчеркнул, что вопрос Тайваня имеет критическое значение для основных интересов КНР и что принцип "одного Китая" является широко признанным консенсусом в мировом сообществе.
Чжан также отметил, что Китай призывает к уважению суверенитета и территориальной целостности каждой страны, уважению их ключевых интересов и основных проблем, а также уважению пути развития и социальной системы, выбранной народом каждой страны.
Вместе с тем он подчеркнул, что все страны должны учитывать законные интересы безопасности друг друга и избегать насильственного навязывания своей воли и приоритетов.
Центральный военный совет Китая представляет собой высший орган управления вооруженными силами страны и находится на вершине военной иерархии, руководя Народно-освободительной армией Китая, войсками народной вооруженной полиции и народным ополчением.
Чжан также отметил, что Китай призывает к уважению суверенитета и территориальной целостности каждой страны, уважению их ключевых интересов и основных проблем, а также уважению пути развития и социальной системы, выбранной народом каждой страны.
Вместе с тем он подчеркнул, что все страны должны учитывать законные интересы безопасности друг друга и избегать насильственного навязывания своей воли и приоритетов.
Центральный военный совет Китая представляет собой высший орган управления вооруженными силами страны и находится на вершине военной иерархии, руководя Народно-освободительной армией Китая, войсками народной вооруженной полиции и народным ополчением.
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