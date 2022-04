Китай дублирует российскую дезинформацию в СМИ

08:31 12 апреля Киев, Украина

Как пишет The New York Times, китайские государственные медиа поддерживают российскую дезинформацию, в частности, по убийствам украинцев в Буче.



"Когда на прошлой неделе Twitter опубликовал предупреждение о посте российского МИД, в котором отрицались убийства гражданского населения в Буче, государственные СМИ Китая устремились в защиту России", – отмечает издание.



В частности, Frontline, аккаунт Twitter, связанный с официальным англоязычным вещателем Китая CGTN, написал, что Twitter подверг цензуре МИД РФ.



В газете Коммунистической партии Китая опубликовали текст, в котором утверждалось, что россияне предложили "неопровержимые доказательства" того, что ужасающие фотографии тел на улицах Бучи были мистификацией.



Партийный телеканал в Шанхае заявил, что украинское правительство создало ужасную картину, чтобы завоевать симпатии на Западе. "Очевидно, что такие доказательства не будут приняты в суде", – говорилось в сообщении телеканала.



Редактор газеты China Daily, принадлежащей китайскому правительству, ретвитнул пост, в котором говорилось, что нет никаких доказательств резни в Буче. Он также обвинил Запад в "инсценировании зверств для возмущения эмоций, демонизации противников и продолжения войны".



Китайские дипломаты часто повторяют тезисы российской пропаганды, отмечает The New York Times. "Фактически, дипломаты и официальные журналисты Китая стали участниками информационной войны, направленной на то, чтобы узаконить претензии России и дискредитировать международные беспокойства по поводу того, что кажется военными преступлениями", - утверждает издание.



The New York Times также пишет, что российские и китайские государственные СМИ используют комментарии одной и той же группы западных "лидеров мнений", которые утверждают, что в войне России против Украины виновны США. Почти идентичны и формулировки в медиа обеих стран.