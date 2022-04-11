Китай: беспилотный подвесной монорельс успешно прошел испытания

08:29 16 ноября Киев, Украина

На испытательной базе города Ухань, в Китае совершил тестовую поездку беспилотный подвесной поезд, произведенный в Поднебесной.

Об этом сообщает "Международное радио Китая".

Сочлененный подвесной вагон монорельса имеет длину 11 м, ширину 2,4 м и может разгоняться до 80 км/час.

За один рейс подвесной поезд может перевозить 300 – 400 пассажиров. Соответственно за час им может воспользоваться до 10 000 человек.

Эти показатели – вдвое меньше, чем, например, в метро. Но и на производство нового транспорта придется потратить лишь четверть суммы от финансирования метрополитена.

Кроме того, по словам разработчиков, во время поездки на таком поезде его пассажиры смогут наслаждаться окружающим пейзажем.
фото: внутри подвесного поезда
Такой транспорт используют не просто, чтобы развлечь туристов. Он обладает весомыми преимуществами:
  • разгружает наземный трафик;
  • не загрязняет окружающую среду;
  • практически на 100% застрахован от ДТП;
  • позволяет экономить городское пространство.