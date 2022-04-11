Китай: беспилотный подвесной монорельс успешно прошел испытания

08:29 16 ноября Киев, Украина

На испытательной базе города Ухань, в Китае совершил тестовую поездку беспилотный подвесной поезд, произведенный в Поднебесной.



Об этом сообщает "Международное радио Китая".



Сочлененный подвесной вагон монорельса имеет длину 11 м, ширину 2,4 м и может разгоняться до 80 км/час.



За один рейс подвесной поезд может перевозить 300 – 400 пассажиров. Соответственно за час им может воспользоваться до 10 000 человек.



Эти показатели – вдвое меньше, чем, например, в метро. Но и на производство нового транспорта придется потратить лишь четверть суммы от финансирования метрополитена.





Кроме того, по словам разработчиков, во время поездки на таком поезде его пассажиры смогут наслаждаться окружающим пейзажем.

Такой транспорт используют не просто, чтобы развлечь туристов. Он обладает весомыми преимуществами: