15:35 01 сентября Киев, Украина

«Картографическая служба стандартных карт» Китая опубликовала новый комплект географических карт на 2023 год. В них остров Большой Уссурийский на реке Амур, который принадлежит россии, оказался полностью китайской территорией.

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Ни слова о ситуации с картой, которая была представлена в начале недели, не произнес на ежедневных брифингах пресс-секретарь кремля дмитрий песков. Промолчали официальный представитель МИД мария захарова и зампред Совбеза дмитрий медведев, а также депутаты Госдумы.

Согласно договору между россией и Китаем 2008 года, остров был разделен между двумя странами. Новая официальная карта Китая отмечает целый остров как самую восточную точку китайской территории. В пояснительной записке подчеркивается, что «карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира».



Большой Уссурийский остров занимает площадь от 327 до 350 квадратных километров, в зависимости от уровня воды в реке. С начала XIX века между россией и Китаем шла долгая борьба за контроль над ним, но в 1920–1930-е годы остров был «взят под охрану» советскими войсками.



После распада Советского Союза остров остался под юрисдикцией россии. Китай проявлял особый интерес к этой территории, оспаривая ее статус с 1964 года.