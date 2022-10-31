Кипр ужесточил визовую политику для россиян

16:32 31 октября Киев, Украина

Кипр стал последним из государств — участников Евросоюза, которое изменило визовую политику для россиян. Ранее сюда можно было въехать по про-визе. Однако после того, как республика прекратила прямое авиасообщение с россией, про-визы перестали оформлять.

Уже с 1 декабря для россиян визы станут платными.

«В рамках общей визовой политики ЕС визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Республики Кипр составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро», — рассказали в организации.

На Кипр можно въехать по многократной действующей шенгенской визе, кипрской национальной визе или многократным национальным визам Румынии, Хорватии или Болгарии. Общий срок пребывания по данной визе не должен превышать 90 дней в течение 180-дневного периода. Кипр рассматривает заявления на получение национальной визы от трех до пяти дней.



12 сентября ЕС приостановил соглашение с россией об упрощенном визовом режиме, после чего визовый сбор для взрослых вырос с 35 евро до 80 евро, а стандартный срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 7 до 15 дней, а в случаях, если потребуются дополнительные документы, — до 45 дней. Кроме того, страны стали выдавать визы на более короткий срок.



В середине сентября Латвия, Литва и Эстония ограничили въезд россиян с действующими шенгенскими визами через сухопутные границы с россией и беларусью. Вслед за ними въезд по краткосрочным визам запретили Финляндия и Польша.



В октябре Германия анонсировала, что будет отказывать гражданину россии в визе, если хотя бы одна из стран Евросоюза считает его угрозой своей безопасности. Формулировку про «угрозу международным отношениям» впервые использовала Финляндия, запрещая въезд в страну россиянам с туристическими визами ЕС.