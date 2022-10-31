Кипр ужесточил визовую политику для россиян

Кипр стал последним из государств — участников Евросоюза, которое изменило визовую политику для россиян. Ранее сюда можно было въехать по про-визе. Однако после того, как республика прекратила прямое авиасообщение с россией, про-визы перестали оформлять.
Уже с 1 декабря для россиян визы станут платными.
На Кипр можно въехать по многократной действующей шенгенской визе, кипрской национальной визе или многократным национальным визам Румынии, Хорватии или Болгарии. Общий срок пребывания по данной визе не должен превышать 90 дней в течение 180-дневного периода. Кипр рассматривает заявления на получение национальной визы от трех до пяти дней.
12 сентября ЕС приостановил соглашение с россией об упрощенном визовом режиме, после чего визовый сбор для взрослых вырос с 35 евро до 80 евро, а стандартный срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 7 до 15 дней, а в случаях, если потребуются дополнительные документы, — до 45 дней. Кроме того, страны стали выдавать визы на более короткий срок.
В середине сентября Латвия, Литва и Эстония ограничили въезд россиян с действующими шенгенскими визами через сухопутные границы с россией и беларусью. Вслед за ними въезд по краткосрочным визам запретили Финляндия и Польша.
В октябре Германия анонсировала, что будет отказывать гражданину россии в визе, если хотя бы одна из стран Евросоюза считает его угрозой своей безопасности. Формулировку про «угрозу международным отношениям» впервые использовала Финляндия, запрещая въезд в страну россиянам с туристическими визами ЕС.
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