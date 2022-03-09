Кипр приостановил выдачу "золотых паспортов"

Журналистское расследование Al Jazeera спровацировало кардинальное решение правительства Кипра.
13 октября Кипр официально заявил, что с 1 ноября приостанавливает программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Об этом пишет местное издание Cyprus Mail.
Программа была приостановлена по предложению министра финансов и министра внутренних дел.
Эту информацию подтвердила также администрация президента Кипра в Twitter.
«Совет министров одобрил предложение министров финансов и внутренних дел об отмене данной инвестиционной программы с 1 ноября 2020 года. Предложение было основано на недостатках программы, а также на злоупотреблении ее положениями», — говорится в сообщении.
Решение правительства последовало за изобличающим репортажем телеканала Al Jazeera, журналисты рассказали, что через неофициальные каналы кипрский паспорт может получить даже человек с криминальной историей. Журналисты выдали себя за китайского инвестора, который якобы был заочно осужден в КНР по обвинению в отмывании денег.
По закону судимость делает невозможным получение паспорта Кипра в обмен на инвестиции. Однако юристы, агенты по недвижимости и политики, включая спикера парламента Кипра заверили «инвестора», что это не помешает ему получить паспорт, если «инвестор» готов заплатить.
Герои расследования заявили, что попали в ловушку, и сказали, что они сообщили об этом властям несколько месяцев назад.
Программа гражданства Кипра в обмен на инвестиции действовала с 2014 года.
Программа была приостановлена по предложению министра финансов и министра внутренних дел.
Эту информацию подтвердила также администрация президента Кипра в Twitter.
«Совет министров одобрил предложение министров финансов и внутренних дел об отмене данной инвестиционной программы с 1 ноября 2020 года. Предложение было основано на недостатках программы, а также на злоупотреблении ее положениями», — говорится в сообщении.
Решение правительства последовало за изобличающим репортажем телеканала Al Jazeera, журналисты рассказали, что через неофициальные каналы кипрский паспорт может получить даже человек с криминальной историей. Журналисты выдали себя за китайского инвестора, который якобы был заочно осужден в КНР по обвинению в отмывании денег.
По закону судимость делает невозможным получение паспорта Кипра в обмен на инвестиции. Однако юристы, агенты по недвижимости и политики, включая спикера парламента Кипра заверили «инвестора», что это не помешает ему получить паспорт, если «инвестор» готов заплатить.
Герои расследования заявили, что попали в ловушку, и сказали, что они сообщили об этом властям несколько месяцев назад.
Программа гражданства Кипра в обмен на инвестиции действовала с 2014 года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии