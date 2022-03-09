Кипр отменяет "золотые паспорта" - гражданство за инвестиции

17:40 13 Октябрь Киев, Украина

Правительство Республики Кипр приняло решение отменить программу упрощенного гражданства, "золотые паспорта" за инвестиции в экономику страны больше не будут выдаваться.

В кабинете министров подчеркнули, что соответствующее решение было принято из-за “долговременных недостатков”, а также злоупотреблений положениями программы.



Программа будет приостановлена с 1 ноября. Все заявки, поданные на данный момент (их около 700) и заявки, которые будут поданы до конца месяца, могут быть одобрены.



В конце сентября Юридическая служба Республики Кипр, исполняющая функции Генпрокуратуры, отдала распоряжение полиции приступить к сбору свидетельских показаний по делу о предполагаемых нарушениях закона при реализации программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова “с целью определить, были ли совершены какие бы то ни было уголовные преступления”.



Иностранец мог получить гражданство Кипра в обмен на инвестиции в экономику в размере 2,5 миллиона евро.



В последние месяцы вокруг “золотых паспортов” неоднократно возникали скандалы — СМИ писали, что многие их обладатели причастны к коррупции и отмыванию денег. В августе Al Jazeera выпустила масштабное расследование, в котором назвала имена обладателей 2,5 тысячи “золотых паспортов” (40% из них составляли россияне) и указала на криминальное происхождение денег многих из них. Власти Кипра эти данные отвергли.



За недостаточную проверку происхождения денег соискателей Кипр официально критиковали в ЕС.