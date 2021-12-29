Кинопремия Оскар-2021 пройдет в нетрадиционном формате

19:41 20 Апрель Киев, Украина

Церемония вручения кинопремии Оскар -2021 меняет традиционный формат из-за пандемии, мероприятие будет похоже на фильм, а актеры сыграют сами себя.



Об этом сообщает сопродюсера кинопремии Стивена Содерберга.



В связи с пандемией коронавируса, гости сдадут тест на COVID-19 и будут в защитных масках, которые можно будет снять только под прицелами камер.



Церемония состоится на железнодорожной станции Art Deco Union в Лос-Анджелесе. Объявление победителей пройдет в виде представления.



Выступления лауреатов будут без временных ограничений. Среди ведущих 93 церемонии награждения Оскара популярные актеры - Брэд Питт, Харрисон Форд, Холли Берри.



Оскар-2021 пройдет 25 апреля в виде маскарада и с 90-минутным концертом пяти номинантов в категории Оригинальная песня. Видеоролик ранее записали на крыше нового Музея Киноакадемии в Лос-Анджелесе и в Исландии. Все это будет транслироваться онлайн в 225 странах мира.



