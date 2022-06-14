Ким Чен Ын заявил о полной поддержке действий путина в Украине

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российского правителя владимира путина с днем россии и заявил о полной поддержке его действий. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной северокорейским госагентством ЦТАК 12 июня.
Ким Чен Ын отметил, что дорожит добрососедскими отношениями с россией и назвал "твердой позицией правительства республики" решение всесторонне расширять и развивать отношения между странами "в соответствии с велением новой эпохи и стремлением народов двух стран".
Он добавил, что хочет более тесного сотрудничества "на пути к защите международной справедливости и обеспечению глобальной безопасности".
На прошлой неделе в регионе произошло обострение: Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. В ответ Южная Корея и США также запустили восемь баллистических ракет в Японское море.
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