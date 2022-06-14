Ким Чен Ын заявил о полной поддержке действий путина в Украине

08:14 12 июня Киев, Украина

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российского правителя владимира путина с днем россии и заявил о полной поддержке его действий. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной северокорейским госагентством ЦТАК 12 июня.

"Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", - говорится в телеграмме.

Ким Чен Ын отметил, что дорожит добрососедскими отношениями с россией и назвал "твердой позицией правительства республики" решение всесторонне расширять и развивать отношения между странами "в соответствии с велением новой эпохи и стремлением народов двух стран".

"Уверен, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, вступившие в новую переломную фазу после нашей первой встречи в апреле 2019 года во Владивостоке, будут дальше и динамично укрепляться и развиваться во всех сферах", - подчеркнул северокорейский диктатор.

Он добавил, что хочет более тесного сотрудничества "на пути к защите международной справедливости и обеспечению глобальной безопасности".

На прошлой неделе в регионе произошло обострение: Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. В ответ Южная Корея и США также запустили восемь баллистических ракет в Японское море.