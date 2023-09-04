Ким Чен Ын увеличил производство ракетного вооружения Северной Кореи

08:37 14 августа Киев, Украина

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал резко увеличить промышленные мощности для производства ракетного вооружения.

Он заявил, что Народная армия КНДР должна иметь "превосходящую военную мощь", чтобы "справиться с любой войной в любой момент и не дать врагам осмелиться использовать свои вооруженные силы и обязательно уничтожить их, если они начнут атаку".



Эта военная активность Ким Чен Ына происходит менее чем через неделю после инспекционной поездки лидера Северной Кореи по основным оружейным заводам и всего через несколько дней после расширенного заседания Центральной военной комиссии правящей Трудовой партии Кореи.



По его итогам Ким приказал военному командованию готовить армию к наступательным действиям для выполнения "миссии по сдерживанию войны".



В Сеуле повышенную военную активность Ким Чен Ына связывают с приближением ежегодных масштабных учений Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield, которые будут проходить в этом месяце. В Пхеньяне эти маневры называют репетицией вторжения на Север.