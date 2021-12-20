Ким Чен Ын раскритиковал эффективность работы партийных ячеек

12:30 07 Апрель Киев, Украина

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.



"Выполнение решений съезда партии, нацеленных на улучшение нашего стиля социалистического дела, достижение ощутимых изменений и развития в экономической работе, в улучшении стандартов жизни людей... даже в наихудшей ситуации, в которой нам нужно преодолевать беспрецедентное множество вызовов, зависит от роли, которую играют партийные ячейки", - заявил Ким Чен Ын на шестой конференции секретарей ячеек Трудовой партии Кореи.



Он раскритиковал партийные низы за неназванные "недостатки" и призвал немедленно их исправить, чтобы партия развивалась устойчиво и здорово.



В партийные ячейки в КНДР входит от пяти до 30 человек. Это самые маленькие единицы партии, которые занимаются надзором за работой на фабриках и в других местах.



Эксперты агентства Associated Press считают, что удар пандемии по северокорейской экономике, и без того страдающей от десятилетий неэффективного управления, и американские санкции, поставили лидера КНДР в самое сложное положение за все время его правления.



Напомним, неделей ранее сообщалось, что в КНДР из-за пандемии идет "исход иностранцев". Из страны выехали дипломатические работники 12 стран.



В начале марта стало известно, что КНДР получит 1,7 млн доз COVID-вакцины. Пхеньян не сообщал об обнаруженных случаях заражения COVID-19, но с начала 2020 года в КНДР действуют жесткие противовирусные меры.