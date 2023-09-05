Ким Чен Ын призвал КНДР готовиться к войне и увеличивать производство оружия

09:36 10 августа Киев, Украина

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военное руководство страны готовиться к войне, увеличить производство оружия и расширение военных учений.

Об этом он сказал сегодня на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Северной Кореи, сообщает Reuters.

Ким Чен Ын отправил в отставку старшего генерала вооруженных сил, начальника Генерального штаба Пак Су Ила. Он назначил на это место генерала Ли Йон Гиля, ранее занимавшего должность министра обороны страны, а также верховного командующего обычными войсками.

Лидер КНДР призвал готовиться к возможной войне, увеличить производство оружия. На прошлой неделе он посетил оружейные заводы, где призвал к производству ракетных двигателей, артиллерии и другого оружия.

Ким Чен Ын также призвал военных проводить учения с использованием новейшего оружия и оборудования страны, чтобы держать свои силы готовыми к бою.