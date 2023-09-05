Ким Чен Ын призвал КНДР готовиться к войне и увеличивать производство оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военное руководство страны готовиться к войне, увеличить производство оружия и расширение военных учений.
Об этом он сказал сегодня на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Северной Кореи, сообщает Reuters.
Ким Чен Ын отправил в отставку старшего генерала вооруженных сил, начальника Генерального штаба Пак Су Ила. Он назначил на это место генерала Ли Йон Гиля, ранее занимавшего должность министра обороны страны, а также верховного командующего обычными войсками.
Лидер КНДР призвал готовиться к возможной войне, увеличить производство оружия. На прошлой неделе он посетил оружейные заводы, где призвал к производству ракетных двигателей, артиллерии и другого оружия.
Ким Чен Ын также призвал военных проводить учения с использованием новейшего оружия и оборудования страны, чтобы держать свои силы готовыми к бою.
Об этом он сказал сегодня на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Северной Кореи, сообщает Reuters.
Ким Чен Ын отправил в отставку старшего генерала вооруженных сил, начальника Генерального штаба Пак Су Ила. Он назначил на это место генерала Ли Йон Гиля, ранее занимавшего должность министра обороны страны, а также верховного командующего обычными войсками.
Лидер КНДР призвал готовиться к возможной войне, увеличить производство оружия. На прошлой неделе он посетил оружейные заводы, где призвал к производству ракетных двигателей, артиллерии и другого оружия.
Ким Чен Ын также призвал военных проводить учения с использованием новейшего оружия и оборудования страны, чтобы держать свои силы готовыми к бою.
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